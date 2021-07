Côte d’Ivoire: un livre en hommage à l’ancien Premier ministre Gon Coulibaly un an après sa mort

Le 8 juillet 2020 disparaissait Amadou Gon Coulibaly d'un malaise cardiaque, alors qu'il avait été adoubé par Alassane Ouattara pour être le candidat du RHDP à la présidentielle d'octobre. Le parti présidentiel lui rend hommage et à cette occasion parait Le cœur et l'esprit, son autobiographie rédigée avec les journalistes Zyad Limam et Venance Konan. Un livre devait accompagner sa campagne présidentielle et lui permettre de modifier son image de technocrate austère.

RFI

