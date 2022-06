Côte d'Ivoire: une nouvelle vague de déguerpissements, sans indemnités, ni solution de relogement

Chaque année en Côte d’Ivoire, et particulièrement dans la capitale économique, des personnes meurent en raison des fortes pluies, fréquentes lors des mois de juin et juillet. Si le ministre Bouaké Fofana espère ainsi « sauver des vies », les associations d’aide aux « déguerpis » dénoncent des expulsions brutales, sans solution de relogement, et continuent de réclamer la liste exacte des sites concernés par ces destructions de logements, craignant des projets immobiliers ou industriels inavoués.



Ce projet global de déguerpissement est l’un des plus importants ces dernières années, avec ceux liés aux travaux de construction du métro, ou du déplacement de la casse d’Abobo. Les déguerpissements, qu’ils soient liés à des projets d’infrastructures ou immobiliers, concerneraient environ 5 000 personnes par an depuis 2012.