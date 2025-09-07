Couacs lors du match contre le Soudan : la Fsf présente ses « sincères excuses » et s'explique

Le Président de la Fédération Sénégalaise de Football, au nom des membres du Comité Exécutif et de l'administration fédérale, a, dans un communiqué rendu public ce dimanche, remercié toutes les « autorités gouvernementales, administratives, religieuses et sportives, les partenaires et l'ensemble des supporters pour leur mobilisation exceptionnelle et pour leur soutien indéfectible lors du match opposant les Lions du Sénégal au Soudan, ce vendredi 5 septembre 2025 ».



Par ailleurs, la cellule de communication se dit consciente, malgré cette réussite collective, des désagréments rencontrés par certains, notamment en ce qui concerne « la billetterie, les accréditations et l'occupation de certains espaces par des personnes non autorisées ».



À cet effet, la FSF présente ses « sincères excuses » pour ces incidents. Elle justifie cette situation par le « court laps de temps » entre la passation de service, le 2 septembre, et le match du 5 septembre 2025, qui, selon la Fédération, a rendu l'opérationnalisation complète du dispositif logistique complexe.



« La Fédération tient à rassurer que l'exploitation des rapports des différentes commissions et instances permettra de tirer les enseignements nécessaires et de mettre en place des mesures correctives afin d'éviter la répétition de telles situations à l'avenir. Notre objectif est de garantir à chaque supporter une expérience parfaite et une organisation irréprochable pour les prochains matchs », précise le document.