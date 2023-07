Coup d'État au Niger : LD Debout exige le "rétablissement immédiat de la légalité institutionnelle"

La LD Debout (parti d'opposition sénégalaise) dit être "profondément choquée" par le coup d'État qui se déroule actuellement dans le pays frère, le Niger. Dans un communiqué, le parti condamne fermement cette attaque contre la démocratie du Niger et les efforts du peuple nigérien pour asseoir des institutions régulières, la stabilité et la souveraineté de leur pays, dans un contexte sécuritaire régional extrêmement difficile.



La LD Debout réaffirme son soutien au peuple frère du Niger et aux camarades du Parti Nigérien pour la Démocratie et le Socialisme (PNDS). Le parti exige le "rétablissement immédiat de la légalité institutionnelle", du Président Mohamed Bazoum et des institutions du Niger.



Dans ce sillage, elle exhorte les Forces de défense et de sécurité à "garantir en tout temps l’intégrité physique et morale du Président Mohamed Bazoum et de sa famille".



Enfin, la LD Debout invite la CEDEAO, l’Union Africaine et toute la communauté internationale à "faire usage de tous moyens nécessaires pour un règlement diligent de la crise".