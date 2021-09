Coup d’Etat en Guinée : Alioune Tine fustige « la prise du pouvoir par la force »

Le fondateur du think tank «Afrikajom Center », a réagi suite au coup d’Etat en Guinée ce dimanche par des militaires avec à leur tête le Colonel Doumbouya. Alioune Tine a fustigé cette manière de prise du pouvoir et a appelé à réfléchir sur les « dysfonctionnement démocratiques ».



« Il faut condamner les coups d’Etat militaires et toutes les formes de prise de pouvoir par la force et par des voies inconstitutionnelles. Cependant réfléchir sur les pathologies et dysfonctionnements démocratiques qui créent les coups d’Etat et le trouver les bonnes réponses », a-t-il écrit sur Twitter.