Coup d'Etat manqué en Guinée-Bissau : le gouvernement dénombre 11 morts

Le gouvernement Bissau Guinéen a annoncé mercredi que 11 personnes ont été tuées, lors de la tentative de coup d’état de mardi, parmi eux des civils et des militaires. Selon un communiqué publié par le ministère de l’Intérieur la majorité des victimes sont de jeunes soldats dont « la mort ne sera pas vaine ».



« Malgré cette tentative de coup d’état avortée, a encore dit le ministre, le gouvernement est destiné à poursuivre la construction d’un état de droit et qu’il prendra toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la quiétude du peuple Bissau guinéen. »



Le ministre Bissau guinéen de l’Intérieur a affirmé que l’objectif que visaient ceux qui ont attaqué le siège du gouvernement était de tuer le président et les membres du gouvernement, afin de créer un chaos politique et sociale dans le pays.



Il a invité les populations à « reprendre leur vie normale » et a assuré les établissements publics et privés que la situation est « sous contrôle », les appelant à « reprendre le travail normalement.