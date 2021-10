Coup de force au Soudan: le général al-Burhan annonce la dissolution des autorités de transition

Des hommes armés ont arrêté, tôt ce lundi 25 octobre au matin, plusieurs dirigeants soudanais, dont le Premier ministre, après des semaines de tensions entre les autorités militaires et civiles de transition. Suivez en direct l’évolution de la situation.



• Le général soudanais Abdel Fattah al-Burhan annonce la dissolution des autorités de transition et décrète l'état d'urgence.



• Tôt ce matin, l'armée soudanaise a arrêté plusieurs dirigeants civils de la transition dont le Premier ministre Abdalla Hamdok.



• Depuis l'aube, de nombreux manifestants sont dans les rues de Khartoum alors que les syndicats appellent à de la désobéissance civile. L'armée a tiré « à balles réelles » sur des protestataires devant les quartiers généraux de l'armée en fin de matinée.



• La communauté internationale se dit inquiète suite au « coup d'État ».



Pour le récapitulatif des événements, nous utilisons les heures françaises (TU+2).



12h22 : La Commission européenne a appelé à la « libération rapide » des dirigeants civils du gouvernement du Soudan, dont le Premier ministre, arrêtés par les forces de sécurité, et réclamé un rétablissement « urgent » des communications dans le pays. « Nous appelons urgemment à ce que les moyens de communications ne soient pas entravés pour permettre de joindre ceux qui en ont besoin », a déclaré Nabila Massrali, une porte-parole de l'exécutif européen, ajoutant que « toute violence et bain de sang devaient être évités à tout prix ».



12h14 : Le général soudanais Abdel Fattah al-Burhan, qui dirigeait le Conseil de transition, annonce la dissolution du Conseil de ce Conseil ainsi que du gouvernement. Il déclare aussi qu'un état d'urgence est décrété dans l'ensemble du pays. Il ajoute enfin qu'un « gouvernement de personnes compétentes » va être formé. Le général a réitéré son attachement à « la transition vers un État civil » et promis de créer les nombreuses institutions étatiques, comme la Cour suprême, qui auraient dû voir le jour il y a plusieurs mois, selon le calendrier de transition acté après le renversement de l'autocrate Omar el-Béchir en 2019.



11h46 : L'Union africaine appelle à une « reprise immédiate » du dialogue entre civils et militaires. « Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, a appris avec une profonde consternation la grave évolution de la situation au Soudan », affirme un communiqué de l'organisation panafricaine, en appelant à « la reprise immédiate des consultations entre civils et militaires » qui se partagent le pouvoir depuis 2019.



11h30 : La vice-présidente du parti Oumma qui fait partie de la coalition du Conseil souverain, Maryam Sadeq al-Mahdi confirme à RFI les arrestations de plusieurs ministres et de plusieurs responsables politiques civils y compris de son parti.



11h20 : L'armée tire sur des manifestants refusant le coup de force à Khartoum, selon le ministère de l'Information. L'armée a tiré « à balles réelles » sur des protestataires devant les quartiers généraux de l'armée, dans le centre de Khartoum, dont l'accès est bloqué par des blocs de béton et des soldats depuis plusieurs jours, a ajouté le ministère sur Facebook.



11h17 : Le bureau du Premier ministre soudanais Adballa Hamdok, aux mains de l'armée lundi matin, a appelé dans un communiqué diffusé par le ministère de l'Information à « manifester » contre « un coup d'État ». « Nous appelons la population soudanaise à protester par tous les moyens pacifiques possibles », indique le bureau.



10h57 : L'Allemagne condamne la tentative de coup de force, qui doit « cesser immédiatement » pour permettre la poursuite d'une « transition politique pacifique vers la démocratie », selon un communiqué du ministre des Affaires étrangères.



10h21 : La télévision d'État au Soudan a annoncé que le général Abdel Fattah al-Burhan, à la tête de la transition soudanaise, allait prendre la parole sous peu. Depuis une heure, cette télévision était prise d'assaut par des soldats à Omdourman, ville jumelle de Khartoum uniquement séparée par un pont sur le Nil. « Des employés sont retenus », selon le ministère de l'Information, alors qu'un long concert de musique traditionnelle est diffusé à l'antenne.



10h01 : Les arrestations des dirigeants civils au Soudan sont « inacceptables », a estimé l'émissaire de l'ONU au Soudan Volker Perthes, se disant « très inquiet des informations sur un coup d'État ». Vingt minutes auparavant, le secrétaire général de l'organisation panarabe, Ahmed Aboul Gheit, a fait part dans un communiqué de sa « profonde préoccupation face aux développements » au Soudan et appelé « toutes les parties à respecter » l'accord de partage du pouvoir de transition établi en 2019.