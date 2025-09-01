Coup de tonnerre en Bundesliga: ten Hag viré de Leverkusen après seulement trois matchs

Arrivé cet été en Allemagne, Erik ten Hag doit déjà faire ses valises puisqu'il a été limogé ce lundi par les dirigeants du Bayer Leverkusen.



Trois petits matchs officiels et puis s'en va. Après seulement une rencontre de Coupe d'Allemagne et deux de Bundesliga, Erik ten Hag a été limogé ce lundi par le Bayer Leverkusen. "Le Bayer 04 se sépare de son entraîneur principal Erik ten Hag avec effet immédiat", a sobrement communiqué le clubs. Avant d'ajouter: "Les entraîneurs adjoints assureront temporairement l'entraînement."



Ni "merci", ni "bon courage" pour le technicien néerlandais qui va quitter l'Allemagne trois mois après son arrivée.

Un tout petit point en championnat

Il faut dire que les débuts de l'ancien de l'Ajax n'ont pas été des plus idylliques. Pour son premier match de pré-saison sur le banc du Bayer Leverkusen mi-juillet, le remplaçant de Xabi Alonso avait vu sa nouvelle équipe s'incliner lourdement contre... les moins de 20 ans de Flamengo (5-1). Le tout après avoir été mené 5-0 à l'heure de jeu.



À l'époque, Erik ten Hag ne s'était pas montré alarmiste. "Le résultat est mauvais, mais les résultats de pré-saison ne m'intéressent pas vraiment", avait-il relativisé, confiant en son mercato ambitieux après le départ de Florian Wirtz à Liverpool. Lors des quatre matchs suivant de préparation, le Bayer n'avait perdu qu'une seule fois (contre Chelsea) pour trois victoires. Avant de largement battre le SG Sonnenhof (4e division) au 1er tour de la Coupe d'Allemagne (4-0) en ouverture de la saison.



Mais le début de saison en Bundesliga était trop loin des attentes pour les dirigeants: une défaite inaugurale contre Hoffenheim (2-1) et un match nul ce samedi contre le Werder Brême (3-3) malgré une supériorité numérique et deux buts d'avance à l'heure de jeu.

C'est donc la deuxième fois en moins d'un an qu'Erik ten Hag est conduit à la porte d'un grand club européen. En octobre dernier, le coach de 55 ans avait été licencié par Manchester United après une 8e place de Premier League en 2023-2024 et un début de saison 2024-2025 catastrophique.

