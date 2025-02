Coup de tonnerre en FA Cup: Liverpool éliminé par le dernier de D2

Dans une surprise totale, Liverpool a été éliminé de la Coupe d’Angleterre, par Plymouth et sort donc dès le quatrième tour de la compétition. Liverpool, leader de Premier League, a été éliminé de la Coupe d’Angleterre dimanche par Plymouth Argyle (1-0), lanterne rouge de deuxième division bien plus impliquée que les Reds et leur équipe de remplaçants.



Plymouth a créé la surprise de ce quatrième tour de Cup sur un pénalty de Ryan Hardie (53e), infligeant à Liverpool le premier véritable accroc de sa flamboyante saison. Le coach du club de D2, Miron Muslic, anciennement entraîneur du Cercle de Bruges, peut être fier de son équipe, et se réjouir de la confiance qu’il a notamment accordée à son attaquant Mustapha Bundu, un ancien flop d’Anderlecht.

Avec le Soir