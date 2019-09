Coup dur pour l’OM: Florian Thauvin opéré à la cheville sera absent jusqu’à à la trêve hivernale

C'est un coup dur pour l'OM et André Villas-Boas. L'entraîneur portugais sera privé de Florian Thauvin « jusqu'à la trêve hivernale », selon un communiqué diffusé ce mercredi midi par l'OM.



Victime d'une blessure accidentelle de la cheville il y a environ 4 mois et demi en match, avant la rencontre amicale de cet été contre les Rangers où il s'était tordu la cheville, l'attaquant international de l'OM était revenu dans le groupe avant la trêve internationale, il avait même joué quelques minutes contre Saint-Etienne, mais il « ressent toujours une gêne ».



« Ce type de lésion, de petite taille, très localisé, permet d'ordinaire de reprendre suite à des soins et un repos adaptés, indique l'OM. Afin de pouvoir revenir à 100 % de ses capacités, Florian et l'Olympique de Marseille ont décidé de réaliser une petite intervention (arthroscopie) dans les jours qui viennent. »



L’Equipe