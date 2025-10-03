Coup dur pour le FC Barcelone : Lamine Yamal de nouveau forfait pour deux à trois semaines

Nouveau coup dur pour Lamine Yamal. De retour à la compétition le week-end dernier et titulaire mercredi soir face au PSG, la pépite du Barça a rechuté. Touché au pubis lors de la dernière trêve internationale, le deuxième du Ballon d’Or 2025 a vu la douleur ressurgir lors de la défaite des siens face aux Parisiens (2-1).



« La douleur pubienne qui gênait le joueur Lamine Yamal est réapparue après le match contre le PSG. Il manquera le match contre Séville et sa convalescence est estimée à deux à trois semaines », a fait savoir le FC Barcelone un communiqué publié ce vendredi.



Initialement appelé en sélection espagnole pour ce rassemblement d’octobre, Lamine Yamal va donc déclarer forfait. Il manquera ainsi les deux rencontres comptant pour éliminatoires à la Coupe du monde 2026 contre la Géorgie (11 octobre) et la Bulgarie le (14 octobre).



Yamal incertain pour le Clasico ?



Une blessure qui fait beaucoup réagir de l’autre côté des Pyrénées. En effet, le Barça n’était content de la convocation de son prodige de 18 ans pour ce rassemblement, à en croire Marca. Hansi Flick aurait même essayé de faire pression sur la Fédération espagnole pour que son joueur reste en Catalogne.



D’ores et déjà forfait pour affronter Séville ce week-end, Lamine Yamal pourrait faire son retour contre Gérone en Liga, le 18 octobre, ou contre l’Olympiakos en Ligue des champions trois jours plus tard. Il n’est également pas exclu, suivant l’évolution de sa blessure, de le revoir à Madrid le 26 octobre pour le premier Clasico de la saison, ou pas…



