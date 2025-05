Coupe Arabe 2025 : du lourd pour l'Égypte, tirage clément pour l'Algérie

La FIFA a levé le voile sur la composition des groupes de la 2e édition de la Coupe Arabe des Nations, prévue du 1er au 18 décembre 2025 au Qatar. Une compétition très attendue où les grandes nations du monde arabe vont s'affronter dans une ambiance électrique.



Groupe A : la Tunisie face au pays hôte



Finaliste malheureuse en 2021, la Tunisie devra se frayer un chemin dans un Groupe A qui compte le pays organisateur, le Qatar. Les Aigles de Carthage affronteront également la Syrie ou le Soudan du Sud, ainsi que la Palestine ou la Libye. Un groupe ouvert, mais piégeux.



Groupe B : duel explosif Maroc - Arabie Saoudite



Le Maroc, qui sera représenté par son équipe locale, croisera le fer avec l'Arabie Saoudite, surprenante tombeuse de l'Argentine à la Coupe du monde 2022. Les Lions de l'Atlas devront aussi se méfier d'Oman ou de la Somalie, et du Yémen ou des Comores.



Groupe C : mission périlleuse pour l'Égypte



C'est sans doute le groupe le plus relevé. L'Égypte y retrouve la Jordanie, les Émirats Arabes Unis et l'un des vainqueurs des barrages entre le Koweït et la Mauritanie. Les Pharaons devront se montrer solides pour sortir de ce groupe de la mort.



Groupe D : tirage favorable pour les champions en titre



L'Algérie, sacrée en 2021, hérite d'un groupe abordable avec l'Irak, le Bahreïn ou Djibouti, et le Liban ou le Soudan. Les Fennecs auront une belle carte à jouer pour défendre leur couronne.





Composition complète des groupes :



Groupe A : Qatar, Tunisie, Syrie ou Soudan du Sud, Palestine ou Libye



Groupe B : Maroc, Arabie Saoudite, Oman ou Somalie, Yémen ou Comores



Groupe C : Égypte, Jordanie, Émirats Arabes Unis, Koweït ou Mauritanie



Groupe D : Algérie, Irak, Bahreïn ou Djibouti, Liban ou Soudan



Cette Coupe Arabe s'annonce palpitante avec des chocs attendus dès la phase de groupes. Rendez-vous en décembre pour une nouvelle bataille des géants du monde arabe !