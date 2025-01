Coupe CAF : le Jaraaf arrache la victoire contre l’Orapa United et se relance

Mal embarqué dans son quatrième match de poule en Coupe CAF, le Jaraaf a finalement réussi à s'imposer face à Orapa United (1-0). Malgré un penalty manqué à la 14e minute, Almamy Mathew Fall a offert la victoire à son équipe dans les arrêts de jeu grâce à une tête magistralement placée. Ce but décisif relance les Verts et Blancs dans la course à la qualification.



Avec cette victoire, le Jaraaf rejoint l'ASEC Mimosas au classement, les deux équipes comptant désormais 5 points chacune. L'ASEC Mimosas, de son côté, a partagé les points avec l'USM Alger (1-1), leader du groupe avec 8 points.



Actuellement troisième, le Jaraaf affrontera l'ASEC Mimosas, deuxième, le dimanche 12 janvier au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio dans le cadre de la 5e journée de la Coupe CAF.