Coupe CAF: le Jaraaf pour marcher sur les pas de Teungueth FC

Battu à domicile au Stade Lat Dior de Thiès (0-1) il y a une dizaine de jours, le Jaraaf de Dakar est condamné à renverser la vapeur hors de ses bases. Le club de la Médina est obligé de l’emporter par au moins deux buts d’écart pour espérer poursuivre l’aventure en coupe africaine. Le défi est énorme mais devra être relevé par les Vert-blanc pour passer ce cap du deuxième tour. Il faudra alors davantage d’audace, de précision et de maîtrise par rapport au contenu du match aller pour espérer décrocher la qualification. Malgré le fait de s’être tiré une balle dans le pied avec cette défaite à domicile à l’aller, le Jaraaf garde confiance quant à une qualification aux barrages de cette Coupe CAF comme en atteste les propos de Malick Daf.



« Si notre équipe joue à sa vraie valeur… »

« La préparation s’est bien déroulée. On a pu apporter des correctifs par rapport à ce qui s’est passé au match aller (défaite 1-0). Et, pendant les 10 jours de travail, je peux dire que les joueurs ont été très réceptifs et très concentrés. Mais ce qui m’a fait le plus plaisir, c’est leur prise de conscience. Ils étaient très ponctuels dans les diverses activités que nous menions et se concertaient même entre eux avant les entraînements. Ils sont conscients qu’il faut avoir un bon état d’esprit et être conquérants car comme je le dis souvent, en Afrique, les matchs se gagnent sur les détails et il ne faut pas compter uniquement sur le talent. Je pense qu’ils le seront jusqu’à demain pour décrocher la qualification » a assuré le technicien sénégalais sur le site du club.



Avant d’ajouter : « Il n’y a qu’une seule solution, c’est de gagner. C’est ma mentalité et c’est celle que j’essaye d’inculquer à mes joueurs. Ce qui est important, c’est de rester concentré, d’avoir les nerfs solides et de tout donner. Il faudra jouer de façon intelligente et sereine. Faire une bonne entame pour gagner en confiance et faire déjouer l’adversaire qui est aussi une bonne équipe, une équipe joueuse avec des individualités très intéressantes. Mais nous avons aussi des arguments à faire valoir car notre équipe aussi est aguerrie et si elle joue sur sa véritable valeur, on pourra obtenir la victoire ».



Face au vainqueur de la Coupe de Côte d’Ivoire 2019, Malick Daf pourra compter sur les retours de Youssou Paye et Bouly Junior Sambou mais aussi d’un groupe au complet pour réaliser la « remontada » au stade d’Ebimpé. L’actuel entraineur de l’équipe nationale cadette du Sénégal devra aussi espérer une attaque mieux inspirée, un milieu plus créateur et une défense plus rassurante devant San Pedro qui aura montré un visage plaisant et plein d’autorité à l’aller.



Le Témoin