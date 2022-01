Coupe d'Afrique : Le Nigéria s'offre le Soudan 3-1 et file en 8e de finale

Le Nigéria s'offre le Soudan 3-1 et ira en huitièmes de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Les Super Eagles ont vite pris le large via Samuel Chukwueze (3e), Taiwo Awoniyi (45e) et Moses Simon (46e). Dominés, les Crocodiles du Nil ont sauvé l'honneur sur penalty via Walieldin Khedr (70e).