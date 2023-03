Coupe de la Ligue : Casa Sports domine Guédiawaye FC, Ndiambour renverse Pikine

Dans un choc entre formations de Ligue 1, le Casa Sports a tenu son rang. L’équipe de Ziguinchor a battu Guédiawaye FC (2-1). L’autre équipe de la banlieue, l’AS Pikine (L1) est tombée (3-1) sur le champ d’Alboury Ndiaye de Louga face au Ndiambour (L2).



Le derby de la petite Côte entre Stade de Mbour et Diambars a été âprement disputé. Au final, les Stadistes se sont imposés face aux académiciens (2-1 a.p.).



Le duel des équipes de Ligue 2 entre Jamono Fatick et Port autonome de Dakar a connu beaucoup de suspense. Finalement, la victoire est revenue aux Portuaires qui ont éliminé les Fatickois à l’issue des tirs au but (1-1 a.p., TAB 4-3).



Teungueth FC remporte le derby de Rufisquois en s’imposant (2-0) devant l’US Ouakam. A Thiès, Wally Daan a dominé (2-0) Dakar Sacré-Cœur.



En attendant les matchs Jaraaf / Génération Foot et Demba Diop FC / Mbour Petite Côte ou CNEPS, les six équipes qualifiées en quarts de finale sont : Teungueth FC (L1), Wally Daan (L2), Casa Sports (L1), Ndiambour (L2), Stade de Mbour (L1) et Port (L2).