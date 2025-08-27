Réseau social
Coupe de la ligue : Manchester United sorti par une équipe de D4 après une folle séance de tirs au but
Manchester United a été éliminé aux tirs au but, ce mercredi 27 août au deuxième tour de la Coupe de la Ligue anglaise, par Grimsby Town, une formation qui évolue en quatrième division nationale.
 
D’abord menés deux buts à zéro, les hommes de Ruben Amorim sont parvenus à revenir dans le match grâce à deux buts tardifs (2-2). Mais lors de la séance de tirs au but, ils se sont inclinés sur le score de 12 à 11.
Moussa Ndongo

Mercredi 27 Août 2025 - 23:27


