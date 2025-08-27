Coupe de la ligue : Manchester United sorti par une équipe de D4 après une folle séance de tirs au but

Manchester United a été éliminé aux tirs au but, ce mercredi 27 août au deuxième tour de la Coupe de la Ligue anglaise, par Grimsby Town, une formation qui évolue en quatrième division nationale.



D’abord menés deux buts à zéro, les hommes de Ruben Amorim sont parvenus à revenir dans le match grâce à deux buts tardifs (2-2). Mais lors de la séance de tirs au but, ils se sont inclinés sur le score de 12 à 11.