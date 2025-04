Coupe du Maire - Préliminaires (Hommes) : JA, AS Douanes et GBA se qualifient pour le tour suivant

Les préliminaires de la Coupe du Maire de basket hommes a été disputé hier, mercredi 16 avril, au stadium Marius Ndiaye.



La Jeanne d'Arc (JA) a logiquement validé son ticket pour le tour suivant après avoir pris le meilleur sur l'USCT Port (78-51). Un succès qui confirme la bonne forme de la vieille dame qui a honoré une nouvelle fois son statut de favori.



L'AS Douanes sera aussi au rendez-vous des quarts de finale de la Coupe du Maire 2025. Les Gabelous ont écarté avec brio le promu à savoir la RS Yoff (73-85). Éliminé en demi-finale la saison dernière, l'AS Douanes voudra cette fois-ci aller plus loin dans cette compétition.



Guediawaye Basket Academy (GBA) poursuit sa bonne dynamique avec sa qualité à l'étape suivante. Les Académiciens sont venus à bout de Mermoz Basket Club (51-54). Les hommes de Massaër Gningue font partie des favoris pour le sacre final.



Les rencontres USPA v ASCVD et ABAZ v Bopp sont reportées à une date ultérieure.







Les résultats des préliminaires



USCT Port 51-78 Jeanne d'Arc



RS Yoff 73-85 AS Douanes



Mermoz BC 51-54 GBA