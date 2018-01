Coupe du Monde 2018: les matches amicaux du Sénégal sont prévus en mars et mai

L'équipe nationale du Sénégal va afin lancer sa phase de préparation pour la Coupe du Monde 2018. Des matches amicaux sont prévus aux mois de mars et mai prochain. En effet, selon Abdoulaye Sow, 2eme vice-président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), «Au mois de mars, il y a une date FIFA, une date à laquelle nous allons jouer. Il y a aussi la période à partir du 20 mai 2018, ou tous les joueurs seront libérés pour la préparation de la Coupe du Monde. Mais ce qui est sûr et certain c'est que le Sénégal va jouer pleinement 2 à 3 matches pour la préparation prévue à partir du 20 mai 2018».



Le président la Ligue de football amateur indique par ailleurs qu'il «Il y a un certain nombre de pays qui nous avaient sollicités. Nous aussi nous analysons, nous écoutons l'entraineur, nous écoutons le Directeur technique, mais nous voyons aussi les intérêts que la Fédération et le Sénégal peuvent y avoir. Donc, si nous arrivons à faire tout ça, nous pensons que dans quelques jours, peut-être cette semaine, tout sera ficelé et nous le porterons à l'attention du public».



Pour rappel, le Sénégal partage la poule H avec la Pologne, la Colombie et le Japon.