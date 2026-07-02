Mondial 2026: l'Espagne domine l'Autriche (3-0) et se qualifie pour les huitièmes de finale

L’Espagne s’est largement imposée face à l’Autriche, ce jeudi 2 juillet en seizièmes de finale de la Coupe du monde à Los Angeles (3-0).
Après une phase de poules moyenne, la Roja montre un visage de favori, et attend le Portugal ou la Croatie en huitièmes.
Après une phase de poules moyenne, la Roja montre un visage de favori, et attend le Portugal ou la Croatie en huitièmes.
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