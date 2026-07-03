Mondial 2026 : le Sénégal éliminé, départs de quelques joueurs et tensions dans la tanière

Au lendemain de l’élimination du Sénégal face à la Belgique en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, les premiers départs ont été enregistrés au sein de la tanière. Dans une ambiance marquée par la déception, la délégation sénégalaise prépare désormais son retour, tandis que plusieurs internationaux ont déjà quitté leur hôtel.



Selon la RTS, les premiers mouvements ont été constatés dans le camp des Lions. Pour l’heure, aucune communication officielle n’a été faite concernant la date et l’heure du retour de l’équipe. Les dirigeants de la Fédération sénégalaise de football poursuivent leurs échanges afin de finaliser les modalités du départ de la délégation.



Dans ce contexte, quelques joueurs ont déjà pris congé de la tanière, notamment le milieu de terrain Pape Alassane Gueye, les gardiens Édouard Mendy et Mory Diaw, ainsi que le défenseur Ismaïla Jakobs, qui a rejoint sa famille à Los Angeles.



Le départ de Pape Alassane Gueye intervient dans un climat particulier. Quelques heures après l’élimination, le joueur avait annoncé sur son compte Instagram sa décision de mettre sa carrière internationale en pause « tant que le staff technique actuel sera en place », une déclaration qui a suscité de nombreuses réactions.



Les Lions quittent Seattle avec beaucoup de regrets. Face à la Belgique en seizièmes de finale, ils avaient pourtant pris une option sur la qualification grâce à des buts de Habib Diarra (25e) et Ismaïla Sarr (51e). Mais les Diables rouges ont renversé la rencontre en fin de match avec des réalisations de Romelu Lukaku (86e) et Youri Tielemans (89e), avant que ce dernier ne transforme un penalty dans le temps additionnel de la prolongation (120e+5), offrant la victoire 3-2 à la Belgique.