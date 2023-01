Coupe du Monde : Karim Benzema sort du silence sur son forfait en équipe de France

Que s’est-il passé en équipe de France avec Karim Benzema au début de la Coupe du Monde ? Au court de compétition lors du rassemblement des Bleus après avoir passé un peu de temps à l’infirmerie, l’attaquant s’est blessé à l’entraînement le 19 novembre, jour où son forfait a été acté. D’après le staff tricolore, une certaine incompréhension a eu lieu avec le Ballon d’Or et le Real Madrid. Toutes les informations n’auraient pas été transmises, laissant un certain flou autour de la situation médicale du joueur, comme nous l’indiquions. Didier Deschamps a tranché, actant le forfait définitif.





Évidemment, du côté de l’entourage du Madrilène, on se défend. L’ancien agent de Benzema a même affirmé qu’il aurait pu être disponible après la phase de groupes. « Je pose ça là, mais avant ça j’ai consulté 3 spécialistes qui confirment le diagnostic que Benzema aurait pu être apte à partir des 1/8e pour au moins être sur le banc ! Pourquoi lui avoir demandé de partir si vite ? » Il y a comme une odeur de gâchis dans l’air mais c’est un peu le résumé de l’histoire de l’ancien Lyonnais avec les Bleus, lui qui a été écarté entre 2015 et 2021 par Didier Deschamps.



Benzema : «c’est du passé, compliqué, mais c’est tout»



Reste que le principal intéressé par cette mésaventure ne s’était pas encore exprimé. C’est maintenant chose faite depuis l’Arabie saoudite, où il s’apprête à disputer la finale de la Supercoupe d’Espagne contre le FC Barcelone ce dimanche. «Je reviens de blessure, j’ai fait du bon travail pour revenir, avoir mon niveau, marquer, faire une passe décisive et c’est clair que je suis de retour et j’espère aider mes coéquipiers» assure Benzema, qui revient en grande forme après avoir marqué quatre fois sur ses trois dernières sorties toutes compétitions confondues.



Il n’a pas souhaité s’attarder sur le sujet du Mondial, même s’il reconnaît à demi-mot que quelque chose n’allait pas. «Ce qui s’est passé est derrière. Le plus important, c’est demain. C’est le match. Je suis prêt, ma tête et mon corps vont bien, donc je me concentre là-dessus, le reste, c’est du passé, compliqué mais c’est tout. Après l’année dernière, qui a été une année très importante, j’ai eu plusieurs blessures et j’ai eu besoin de temps pour revenir, mais je suis sur la bonne voie, je ne sais pas si ça se voit, mais je me sens très bien».



Sur place, la presse a tenté de cuisiner le numéro 9 sans pour autant obtenir davantage d’informations. «La sélection ? Ce n’est pas le sujet de demain. Je suis désolé, je ne peux pas vous parler davantage de la France et de la Coupe du monde. Je ne vais pas répondre.» Nous n’en saurons donc pas plus, pas aujourd’hui alors que les Bleus, sans Benzema ont atteint la finale, battus par l’Argentine de Leo Messi aux tirs au but. Le Madrilène a lui décidé de tirer un trait définitif sur l’équipe nationale, qu’il quitte après 97 sélections et 37 buts inscrits.