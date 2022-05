Coupe du Monde Qatar 2022: Trois (3) arbitres sénégalais retenus

La Commission des Arbitres de la FIFA a dévoilé, hier-jeudi, la liste des arbitres qui officieront lors de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™.



Au total, ce sont 36 arbitres, 69 arbitres assistants et 24 arbitres assistants vidéo qui ont été sélectionnés en collaboration avec les six confédérations, sur la base de leur qualité et de leurs performances constatées à l’occasion de compétitions de la FIFA.



Parmi cette liste figure trois sénégalais. Il s'agit de Maguette Nidaye, Djibril Camara et El Hadji Samba.



Massimo Busacca, Directeur de la Sous-Division de l’Arbitrage de la FIFA, a assuré que tous bénéficieraient du soutien adéquat de la part de la FIFA pour les préparer au mieux. Il a en outre expliqué que « grâce à un programme de suivi et de soutien innovant, tous les arbitres seront supervisés encore plus étroitement que lors des années précédentes par les instructeurs d’arbitres FIFA. Il s’agit d’une évolution-clé dont nous devrions tirer beaucoup de bénéfices lors de la compétition. »