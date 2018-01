Coupe du Roi : Contre Numancia ce mercredi, Zdane et le Real préparent déjà le PSG

Le Réal Madrid joue ce mercredi soir à 20h30 contre Numancia. Match comptant pour pour les 8eme de finale retour de la Coupe du Roi. Un maytch également test pour, Zinedine Zidane en vue de la confrontation du 14 février prochain contre Paris Saint-Germains (PSG), à l'occasion des 8eme de finale de Ligue des champions.



Selon le coach français, le Réal Madrid devrait d'or et déjà être au top avant de rencontrer les parisiens en février et ceci dès aujourd'hui : "La meilleure manière de préparer le 14 février, c'est de bien jouer dès maintenant". Toutefois, l'ancien numéro 10 français dit être satisfait de son effectif et que pour l'instant, il n'est pas question de recruter de nouveaux joueurs. "Pour le moment, je ne veux personne. On verra ce qui se passe jusqu'au 31 janvier, mais je suis content de mon effectif", a indiqué le technicien.