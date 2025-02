Coupe du Roi : Vinicius Jr encore victime de racisme en plein match

Si Vinicius a vécu une grande première mercredi soir, le Brésilien a aussi, une fois de plus, été victime d’insultes racistes. Nommé capitaine du Real Madrid en l’absence de Luka Modrić et Lucas Vázquez du onze de départ, le joueur de 24 ans est reparti avec la victoire (0-1), mais aussi probablement un goût assez amer en bouche.



Peu avant la mi-temps, l’arbitre de la rencontre, José María Sánchez, a décidé d’arrêter le jeu. Une décision au départ difficilement compréhensible depuis notre télévision, mais qui a pris tout son sens une fois le message contre le racisme, trop souvent présent en Liga ces derniers mois, diffusé sur les écrans géants du stade, rapporte Footmercato.



Sur plusieurs vidéos, on peut voir des supporters de la Real Sociedad effectuer des gestes et des cris de singe à destination de Vinicius. L’attaquant, brassard au bras, est resté calme, riant, mais impuissant face à cette situation.



Après plusieurs minutes d’interruption, la rencontre a pu reprendre son cours. Et l’ancien joueur de Flamengo n’a pas semblé être perturbé, puisqu’il a livré une bonne performance. Mais nul doute que le vase doit commencer à se remplir dangereusement.