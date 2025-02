Coupe du Roi : l’Atlético Madrid arrache le nul face au Barça après un match spectaculaire

Le FC Barcelone accueillait l’Atlético de Madrid ce mardi 25 février pour le compte de la demi-finale aller de la Coupe du Roi. Une rencontre qui opposait le leader et le 3e du championnat d’Espagne. Pas de vainqueur, mais huit buts inscrits dans une rencontre absolument dingue (4-4).



C’était complètement fou ce mardi 25 février à Barcelone. Cette première demi-finale aller de la Coupe du Roi a tenu toutes ses promesses. Huit buts et un suspens qui reste total avant le match retour.



Le match a commencé sur les chapeaux de roues. 46 secondes de jeu, et voilà que Julian Alvarez donnait déjà l’avantage à l’Atlético Madrid. Si l’Estadi Olímpic Lluís Companys a été d’entrée climatisé, il l’était encore plus cinq minutes plus tard avec le deuxième but madrilène (0-2, 6e).



Deux équipes tout aussi résilientes



Mais si le match semblait virer au cauchemar pour les Blaugranas, la première période prenait une tout autre tournure. En deux minutes seulement, les hommes d’Hansi Flick recollaient au score. D’abord grâce à Pedri (1-2, 19e) puis à Cubarsi (2-2, 21e). La tendance s’inversait alors complètement, et le Barca prenait même l’avantage avant la pause par le biais de Martinez (3-2, 41').



Au retour des vestiaires, l’intensité a baissé d’un cran. Pourtant, c’est bien le FC Barcelone qui dominait et concrétisait sa possession grâce à un but de Lewandowski (4-2, 74'). Mais le Cholismo n’est pas mort, et l’Atlético non plus.



84e minute de jeu : Llorente réduisait l’écart et offrait une fin de match à suspens. Trop suffisants, les Barcelonais laissaient alors des espaces, notamment à la 90+3', minute à laquelle Sorloth a marqué le but de l’égalisation (4-4).



À l’issue du match aller, spectaculaire, personne n’a donc pris l’avantage. Tout se jouera au match retour, le 2 avril prochain au Wanda Metropolitano.





Avec Ouest France