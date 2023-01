Coupe du Roi : le FC Barcelone s’offre une manita à Ceuta et file en quarts de finale

Après avoir élimine le CF Intercity, le FC Barcelone se frottait ce jeudi soir à une autre formation de division inférieure, l’AD Ceuta, pensionnaire de la Primera Division - RFEF (D3 espagnole). Toujours suspendu en championnat, l’attaquant polonais Robert Lewandowski était titulaire à la pointe de l’attaque, et ce aux côtés de Raphinha et Ferran Torres. Xavi Hernandez faisait également confiance au jeune Pablo Torre, pour sa troisième présence dans un onze départ cette saison. Les récents vainqueurs de la Supercoupe d’Espagne se sont baladés face à la formation de l’enclave espagnole en Afrique du Nord (5-0).



Malgré une première période compliquée pour les Blaugranas, tout en doré sur la pelouse du stade Alfonso Murube, Raphinha trouvait finalement le chemin des filets sur un bel enroulé du gauche en dehors de la surface (1-0, 41e). Au retour des vestiaires, RL9, bien servi en centre par Franck Kessie, faisait le break et rassurait un peu plus les supporters barcelonais (2-0, 50e). Entré en jeu à la place de F. Torres, Ansu Fati n’avait besoin de personne pour creuser l’écart avant le dernier quart d’heure (3-0, 70e), suivi de Kessie, déjà auteur de deux offrandes, qui participait au festival offensif de la tête à la suite d’un centre de Raphinha (4-0, 77e). Pour parapher la manita, Lewandowski s’offrait un doublé en fin de match (5-0, 90e). Le Barça retrouvera donc les quarts de finale de la compétition.