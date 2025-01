Coupe du Sénégal : Gorée, Guédiawaye FC et Wally Daan passent, Linguère, Pikine et Oslo éliminés

Plusieurs clubs de l'élite professionnelle ont quitté prématurément la Coupe nationale dès les 32es de finale. Après l'élimination de Teungueth FC, Dakar Sacré-Cœur et HLM Dakar la veille, ce fut au tour de l'AS Pikine, de la Linguère de Saint-Louis et d'Oslo FA de tomber, hier jeudi.



Le choc des 32es entre l'AS Pikine et l'US Gorée, leader de la Ligue 1, disputé au stade Alassane Djigo, s'est conclu par une victoire des Insulaires aux tirs au but (1-1, tab 5-6).



La Linguère de Saint-Louis et Oslo FA, autres clubs de l'élite, ont également été éliminés. La Linguère s'est inclinée face aux amateurs de Damels de Tivaouane (2-2, tab 3-1), tandis qu'Oslo FA a été largement battu par Espoirs de Guédiawaye (3-0). Ce dernier, aux côtés de Pout, représentera la Division régionale (D5) en 16es de finale.



En revanche, Guédiawaye FC a assuré à domicile en dominant le leader de la Ligue 2, Essamaye FC, sur le score de 2-0.



D'autres clubs de l'élite ont fait respecter leur rang et se sont qualifiés pour les 16es de finale : le Jaraaf, le Casa Sports, la SONACOS et Génération Foot.