Coupe du Sénégal : Haayo des Agnam prêt pour l’exploit face au Jaraaf

Peu connu du paysage footballistique sénégalais, Haayo des Agnam (région de Matam) a créé la sensation en accédant, le 23 avril, en National 1, à la faveur de sa victoire 1 – 0 face à Ascase de Louga. Engagé également en Coupe du Sénégal, ce club issu des Navétanes, il y a deux ans, va défier le tenant du titre, le Jaraaf, en 16e de finale, le 2 mai prochain, avec l’ambition de poursuivre son épopée glorieuse.



Haayo compte défendre dignement les couleurs de la région. Même si son vice-président demeure convaincu que ce match ne sera pas facile. « Le Jaraaf est une grande équipe, très expérimentée, avec un bon effectif, des moyens et un palmarès. On joue face au détenteur du trophée, on s’attend donc à un match très difficile, mais ça reste un match de football. On ne nourrira aucun complexe. On fera le nécessaire pour gagner », a indiqué Abdou Diop.



Face à l’ogre, détenteur du record en Coupe du Sénégal (16 trophées de 1967 à 2023), le challenge est grand. Pour passer ce cap, le président de la Ligue régionale de football appelle tous les Matamois à venir soutenir Haayo des Agnam. « Toute la région doit se mobiliser derrière l’équipe pour la pousser à remporter cette rencontre », a-t-il lancé.



Seydou Ndiaye dit « Nakata », le préparateur physique de Haayo, a embouché la même trompette. « Nous avons une belle équipe qui peut faire mouche face à n’importe quelle autre équipe. Certes, le Jaraaf est un grand club, mais nous avons bien des arguments pour rivaliser avec eux », a-t-il affirmé avec confiance au journal Le Soleil.



Selon lui, Haayo, malgré son statut d’outsider, pourrait faire très mal au Jaraaf.

Le directeur technique de la Ligue régionale de football, Mademba Dia, de souligner qu’ils sont « en train de préparer et de peaufiner des stratégies pour mettre toutes les chances de notre (leur) côté afin de faire un bon résultat ».



Après Haayo, Matam pourrait placer une deuxième équipe en National 1. En effet, l’Usm (5e, 23 pts) et trois autres clubs de Louga, à savoir Deukeundo (3e, 27 points), Penc (4e, 25 pts) et Asacase (6e, 21 pts), se disputent le troisième ticket en jeu. Les Matamois ont donc un très bon coup à jouer.