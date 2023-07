Coupe du Sénégal : Stade de Mbour passe en demies, Jaraaf élimine l’AS Pikine

Le Stade de Mbour s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Sénégal. Les Mbourois ont battu les HLM de Dakar en quarts de finale aux tirs au but (5-4), après un match nul (0-0) à la fin du temps réglementaire.



Stade de Mbour rejoint ainsi Guédiawaye FC et Amitié FC qualifiés pour les demi-finales de la Coupe du Sénégal.



A la suite des violences notées lors du match AS Pikine – Jaraaf en championnat, les deux équipes se sont croisées à Thiès, ce jeudi, à huis clos en match comptant des huitièmes de finale retour de la Coupe du Sénégal.

Le Jaraaf a éliminé l'AS Pikine (1-1, 4-3 t.a.b). Les Médinois ont été menés pendant tout le match. Ils ont réussi à égaliser dans les dernières secondes du temps additionnel pour ensuite s'imposer aux tirs au but.



Le Jaraaf affrontera l'AJEL de Rufisque en quarts de finale retard pour compléter le tableau des demi-finales.





Résultats quart de finale





mercredi 5 juillet 2023



Guédiawaye FC / Casa Sports (0-0, 5-4)



Amitié FC / CNEPS (2-0)





Jeudi 6 juillet 2023



HLM Dakar / Stade de Mbour (0-0, 4-5)



8e de finale en retard



AS Pikine / Jaraaf (1-1, 4-3)