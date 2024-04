Coupe du Sénégal : les 16es de finale sont reportés jusqu'au 30 avril

Initialement prévus mardi 23 et mercredi 24 avril 2024, les 16es de finale de la Coupe du Sénégal sont reportés à une semaine plus tard. « Suite aux difficultés rencontrées dans la programmation des matchs des championnats et de Coupe du Sénégal, la Fédération sénégalaise de Football informe que les rencontres du championnats amateurs sont maintenues », indique la Fédération sénégalaise de Football (FSF) via un communiqué.



Par ailleurs, « les 16es de finale de la Coupe du Sénégal seniors sont reportées du 30 avril au 2 mai 2024 », souligne la FSF.