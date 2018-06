Coupe du monde 2018: les Nigérians déjà champions du look

Un imprimé vert et noir sur une base blanche. Un motif rétro pour un style résolument moderne. Le maillot de l'équipe nigériane est un hommage à la tenue portée par les Super Eagles lors de leur premier Mondial en 1994.



Créé par des stylistes nigérians, il fait fureur. Les aficionados du ballon rond et le milieu de la mode se l'arrachent. Fin mai, l'équipementier Nike annonçait que 3 millions de tricots avaient été précommandés. En rupture de stock, le maillot se négocie désormais à prix d'or.



Et comme si cette collection n'était qu'un avant-goût du raffinement vestimentaire nigérian, les Super Eagles ont sortis le grand jeu, lundi, en publiant des photos de l'équipe lors de son arrivée en Russie. On y voit les partenaires de Victor Moses, arborant une tenue traditionnelle blanche, ornée de part et d'autre du col, d'une grande plume verte brodée.