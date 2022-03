Coupe du monde 2022 : L’Afrique tient ses cinq représentants pour le Qatar

A l’issue des barrages retour disputés mardi, on connaît les 5 qualifiés africains pour la Coupe du monde 2022, qui aura lieu du 21 novembre au 18 décembre prochains au Qatar. Il s’agit du Sénégal, champion d’Afrique en titre, du Maroc et de la Tunisie, tous présents lors de la dernière édition, ainsi que du Cameroun et du Ghana, deux sélections dont la dernière participation remontait à 2014.



Parmi ces qualifiés, le Cameroun, qualifié à la dernière minute contre l’Algérie (1-2, a.p.), et le Ghana (1-1 au Nigeria) ont réalisé la surprise et se qualifient en vertu de la règle du but à l’extérieur. Récent vainqueur de la CAN, le Sénégal a de son côté de nouveau remporté le choc contre l’Egypte, aux tirs au but, (1-0, 3-1 tab). Le Maroc (4-1 contre la RDC) et la Tunisie (0-0 face au Mali) ont quant à eux fait respecter la logique avec plus ou moins de maîtrise et de sérénité.



Rendez-vous dès vendredi pour le tirage au sort de la phase de groupes.



Les résultats des barrages retour



Sénégal 1–0 (3-1 tab) Egypte (0-1)



Nigeria 1–1 Ghana (0-0)



Algérie 1–2 (a.p.) Cameroun (1-0)



Tunisie 0–0 Mali (1-0)



Maroc 4–1 RD Congo (1-1)



Leur historique au Mondial :

Ghana : 4e participation

Sénégal : 3e participation

Tunisie : 6e participation

Maroc : 6e participation

Cameroun : 8e participation