Coupe du monde 2026 : faute de visa, la Côte d’Ivoire jouera ses matchs sans supporters venus du pays

Faute d’avoir pu obtenir de visa pour les Etats-Unis, l’équipe nationale de la Côte d’Ivoire jouera ses matchs de la Coupe du monde 2026 sans supporters venus du pays, selon les informations du média français L’Equipe.



«Les supporters ont renoncé au voyage parce que l’Etat américain ne veut pas voir des supporters de certains pays dont la Côte d’Ivoire, sur son sol. Les USA ont été clairs avec nous en nous disant qu’ils ne voulaient pas voir nos supporters», peste Julien Kouadio Adonis, président du Comité national de supporters des Eléphants (CNSE).



Alors que 500 supporters au moins étaient espérés, seule «une poignée» d’officiels du Comité a été autorisée à se rendre aux Etats-Unis. Le rôle de la petite dizaine d’officiels du CNSE autorisés à voyager sera «d’encadrer les supporters ivoiriens basés aux USA», précise Julien Kouadio.



Pour rappel, la Côte d’Ivoire doit jouer deux de ses trois matchs de poule aux USA, le 15 et le 25 juin à Philadelphie contre respectivement l’Equateur et Curaçao. Le deuxième match, le 20 juin, se disputera à Toronto, au Canada, face à l’Allemagne.