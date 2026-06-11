RC Lens : Mamadou Sangaré fait craquer Manchester United !

C’est l’une des révélations les plus éclatantes de la saison en Ligue 1. Arrivé au RC Lens pour 8 millions d’euros, Mamadou Sangaré a littéralement explosé sous les couleurs sang et or. Le milieu de terrain malien de 23 ans , snobé par les trophées UNFP, a récemment pris sa revanche en remportant le prix Marc-Vivien Foé du meilleur joueur africain du championnat. Une récompense amplement méritée (il a devancé Lamine Camara et Moussa Niakhaté ) pour celui qui s’est imposé comme l’un des grands artisans de la saison exceptionnelle du club artésien.



La saison passée, Lens avait flairé la bonne affaire en l’arrachant au Rapid de Vienne contre un chèque de 8 M€ après avoir terminé meilleur récupérateur de Bundesliga autrichienne (200) et de Ligue Europa Conférence (69). Et le résultat a dépassé toutes les attentes : avec 33 matchs, 3 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison et une activité de tous les instants, Sangaré s’est imposé comme le métronome du jeu lensois aux côtés d’Adrien Thomasson.



Plus que ses statistiques, c’est son impact sur le terrain qui impressionne. Sangaré est l’archétype du "monstre de transition box-to-box". Capable d’évoluer en n°8 ou en n°6, il rayonne par sa mobilité incessante, son agressivité défensive et sa capacité à faire progresser le jeu. «J’adore aller défendre sur l’adversaire. J’ai vraiment progressé là-dessus… J’aime beaucoup cet aspect de mon jeu, parce que ça me fait vraiment plaisir d’aller récupérer des ballons», confiait-il récemment à RFI. Son profil, alliant intensité à la récupération et volume de passes précises, fait de lui un joueur rare et extrêmement convoité.



Manchester United est tombé sous le charme de Sangaré

Une ascension qui n’est pas passée inaperçue en Europe puisqu’une dizaine de clubs européens dont plusieurs de Premier League sont sur les rangs. En Angleterre, c’est Manchester United qui semble particulièrement déterminé à rafler la mise. Confrontés au départ de Casemiro et aux performances décevantes dans leur entrejeu (notamment Ugarte), les Red Devils ont identifié le besoin crucial de recruter au moins deux milieux de terrain, voire trois, pour aborder sereinement leur retour en Ligue des Champions. Séduit par son profil, et impressionné par son évolution et sa marge de progression, le club mancunien prépare une offre pour s’attacher les services du récent vainqueur de la Coupe de France.



Côté lensois, et malgré un contrat qui court jusqu’en 2030, on se prépare inéluctablement à perdre sa pépite. Conscient de l’engouement suscité (plus d’une dizaine de clubs intéressés), le RC Lens sait qu’il sera quasiment impossible de le retenir. Si aucune offre ferme n’a encore été formulée, la bataille qui s’annonce risque de faire grimper les enchères bien au-delà des 40 millions d’euros de sa valeur estimée sur Transfermarkt. L’assurance d’une incroyable plus value qui va permettre de sécuriser encore un peu plus les finances des Sang et Or. Si MU est intéressé, nul doute qu’il ne sera pas seul. Mais une chose semble certaine, le feuilleton Sangaré ne fait que commencer.