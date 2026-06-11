Diamniadio: un mort et un blessé grave après l’explosion du camion-citerne sur l’autoroute à péage

Un camion-citerne a pris feu ce jeudi matin à hauteur du péage situé près du Stade Abdoulaye Wade, sur l’axe Dakar–Diamniadio. Selon les informations relayées par la RFM, le véhicule a été entièrement ravagé par les flammes, provoquant de fortes perturbations de la circulation sur cet axe très fréquenté. L’accident a fait un mort et un blessé grave.



Pour rappel, dans un communiqué, les responsables de l’autoroute à péage ont alerté les usagers sur les difficultés de circulation dans la zone de l’accident et recommandé des itinéraires alternatifs afin de fluidifier le trafic.

« Un camion-citerne chargé de carburant a pris feu à hauteur de Diamniadio. La circulation est fortement perturbée à hauteur de la zone de l’accident », indique le communiqué.



Pour les véhicules en provenance de Toglou, les automobilistes ont été invités à emprunter la sortie 12 de Sébikotane avant de rejoindre l’autoroute par l’entrée 11 de Diamniadio ou l’entrée 10 de Keur Ndiaye Lô.



Pour ceux venant de Dakar, il a été recommandé de prendre la sortie 11 à Diamniadio puis de reprendre l’autoroute à l’entrée 12 de Sébikotane.



Les autorités assurent que les enquêtes sont en cours pour déterminer les circonstances de ce drame.