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Coupe du monde 2026 : l'Égypte tient tête à la Belgique avant de craquer (1-1)



Coupe du monde 2026 : l'Égypte tient tête à la Belgique avant de craquer (1-1)
L'Égypte a réalisé une prestation encourageante pour son entrée en lice dans la Coupe du monde, ce lundi 15 juin, face à la Belgique. Les Pharaons ont longtemps mené au score, avant de craquer dans le dernier quart d'heure, concédant ainsi le match nul (1-1) sur un but contre son camp provoqué par l'attaquant belge Romelu Lukaku.

Ce résultat amer prolonge une quête déjà longue pour l'Égypte, qui reste toujours à la recherche de son premier succès en Coupe du monde. En huit rencontres disputées dans la compétition (cinq défaites et deux nuls avant ce match), les Pharaons n'ont encore jamais goûté à la victoire.

Dans le groupe G, l'Iran affronte la Nouvelle-Zélande ce mardi à 1h00 GMT. Pour la deuxième journée, la Belgique croisera le fer avec l'Iran le 21 juin à 19h00 GMT, tandis que l'Égypte défiera la Nouvelle-Zélande le 22 juin à 1h00 GMT.

 
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Moussa Ndongo

Lundi 15 Juin 2026 - 23:08


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