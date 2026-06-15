Patrimoine mondial de l'UNESCO : le Sénégal appelle l'Afrique à faire bloc pour mettre fin à sa sous-représentation

Le ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, Alpha Thiam, a exhorté lundi les États africains à consolider leur coopération et à parfaire la qualité de leurs dossiers pour « accroître la présence du continent sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO ». S'exprimant à Dakar lors de l'ouverture de la 9e Réunion préparatoire des États africains membres du Comité du patrimoine mondial, le ministre a déploré une voix africaine jusqu'ici trop peu audible face aux instances internationales.



Cette rencontre technique, qui se déroule du 15 au 19 juin dans la capitale sénégalaise, sert de tremplin pour harmoniser les positions africaines avant la 48e session du Comité du patrimoine mondial, prévue fin juillet à Busan, en République de Corée. Le Sénégal assure actuellement la présidence de cette dynamique à travers le Groupe africain 5A, sous la conduite de l'ambassadeur Pierre Faye, délégué permanent du pays auprès de l’UNESCO.



Le ministre a salué l'appui scientifique et institutionnel du Fonds du patrimoine mondial et des bureaux régionaux de l’UNESCO, qui a permis de rehausser la crédibilité des argumentaires africains ces dernières années. Passant en revue les progrès de la dernière décennie, il a rendu hommage au leadership sortant du Kenya et de la Zambie pour avoir cimenté la cohésion des experts et des gestionnaires de sites du continent.



Alpha Thiam a également mis en avant la collaboration étroite avec le ministère de l’Environnement et de la Transition écologique. Cette démarche conjointe vise à sanctuariser la complémentarité indissociable entre les patrimoines bâtis et les réserves naturelles du continent.



Pour les autorités sénégalaises, la bataille des inscriptions à l'UNESCO dépasse la simple reconnaissance technique : elle constitue un enjeu de souveraineté pour la sauvegarde de l’identité culturelle et la valorisation de l'histoire africaine. Confiant dans l'expertise réunie à Dakar, le ministre s'est dit convaincu que l'Afrique dispose de toutes les ressources scientifiques pour inverser durablement la tendance.