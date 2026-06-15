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Mondial 2026 - Sénégal – France : Pape Thiaw annonce que tous ses joueurs sont disponibles pour le match



Mondial 2026 - Sénégal – France : Pape Thiaw annonce que tous ses joueurs sont disponibles pour le match
Présent en conférence de presse d'avant-match ce lundi soir, le sélectionneur national Pape Thiaw a levé les incertitudes à vingt-quatre heures de la rencontre tant attendue contre la France.

Entre les rumeurs de forfait d'Idrissa Gana Guèye et l'incertitude autour de Kalidou Koulibaly, le sélectionneur national a assuré que tous ses joueurs sont disponibles pour le choc prévu ce mardi à 19h00 GMT.

« J'ai tout le groupe à ma disposition pour le match de demain », a-t-il affirmé.

Concernant Kalidou Koulibaly, Pape Thiaw a rappelé : « Vous l'avez vu lors du dernier match contre l'Arabie saoudite ». 

« C'est vrai que la France a une belle équipe, mais nous aussi nous en avons une. Aujourd'hui, nous sommes focus sur nos atouts, comme je l'avais dit, et sur notre objectif : gagner ce premier match. Tous les joueurs sont aptes, et c'est à mon staff et à moi de faire des choix », a-t-il conclu.
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Moussa Ndongo

Lundi 15 Juin 2026 - 21:42


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