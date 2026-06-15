Mondial 2026 - Sénégal – France : Pape Thiaw annonce que tous ses joueurs sont disponibles pour le match

Présent en conférence de presse d'avant-match ce lundi soir, le sélectionneur national Pape Thiaw a levé les incertitudes à vingt-quatre heures de la rencontre tant attendue contre la France.
Entre les rumeurs de forfait d'Idrissa Gana Guèye et l'incertitude autour de Kalidou Koulibaly, le sélectionneur national a assuré que tous ses joueurs sont disponibles pour le choc prévu ce mardi à 19h00 GMT.
« J'ai tout le groupe à ma disposition pour le match de demain », a-t-il affirmé.
Concernant Kalidou Koulibaly, Pape Thiaw a rappelé : « Vous l'avez vu lors du dernier match contre l'Arabie saoudite ».
« C'est vrai que la France a une belle équipe, mais nous aussi nous en avons une. Aujourd'hui, nous sommes focus sur nos atouts, comme je l'avais dit, et sur notre objectif : gagner ce premier match. Tous les joueurs sont aptes, et c'est à mon staff et à moi de faire des choix », a-t-il conclu.
Entre les rumeurs de forfait d'Idrissa Gana Guèye et l'incertitude autour de Kalidou Koulibaly, le sélectionneur national a assuré que tous ses joueurs sont disponibles pour le choc prévu ce mardi à 19h00 GMT.
« J'ai tout le groupe à ma disposition pour le match de demain », a-t-il affirmé.
Concernant Kalidou Koulibaly, Pape Thiaw a rappelé : « Vous l'avez vu lors du dernier match contre l'Arabie saoudite ».
« C'est vrai que la France a une belle équipe, mais nous aussi nous en avons une. Aujourd'hui, nous sommes focus sur nos atouts, comme je l'avais dit, et sur notre objectif : gagner ce premier match. Tous les joueurs sont aptes, et c'est à mon staff et à moi de faire des choix », a-t-il conclu.
Autres articles
-
Coupe du monde 2026 : le Cap-Vert crée la surprise en tenant l'Espagne en échec (0-0)
-
"La quasi-totalité de mes joueurs n'étaient pas nés" : Deschamps balaie le souvenir de 2002 avant France-Sénégal
-
Mondial 2026 : «La délégation se porte bien et le Sénégal vise la finale», affirme la ministre Djiréye Clotilde Coly
-
Match Sénégal-France : «Quel que soit le vainqueur, c'est l'Afrique qui aura battu l'Afrique», ironise Ousmane Sonko
-
Coupe du monde 2026 : la Côte d’Ivoire décroche une victoire précieuse face à l'Equateur