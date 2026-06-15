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Sommet du G7 : Lors d'une rencontre avec Macron, Trump annonce que l'accord sur l'Iran sera publié prochainement



Sommet du G7 : Lors d'une rencontre avec Macron, Trump annonce que l'accord sur l'Iran sera publié prochainement
Le président américain Donald Trump a déclaré lundi que le texte du protocole d'accord avec l'Iran sera rendu public « quelque temps après vendredi ».

« Je pense très bientôt. Je dirais, je veux dire, je veux qu'il soit publié, car c'est un document très puissant », a déclaré Trump lors d'une rencontre avec son homologue français Emmanuel Macron en marge du sommet du G7 à Évian, en France.

« C'est un document très puissant, et je souhaite qu'il soit publié. Donc, probablement très bientôt. Je dirais quelque temps après vendredi. »

Trump a également affirmé que le détroit d'Ormuz sera « complètement ouvert » vendredi.

Le G7 réunit sept des économies les plus avancées du monde, le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis, l'Union européenne en étant également membre.
Il sert de plateforme principale à ses membres pour discuter et coordonner leurs réponses aux grands défis économiques, financiers et géopolitiques mondiaux.
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Anadolu Agency

Lundi 15 Juin 2026 - 22:29


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