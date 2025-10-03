Coupe du monde 2026 : la FIFA dévoile le ballon de la compétition

Trionda, le ballon officiel

Le ballon portera le nom de Trionda, qui peut être traduit de l’espagnol par “trois vagues”. Ce choix symbolise, à travers un design exclusif et innovant, la première coorganisation de la Coupe du Monde de la FIFA par trois nations : le Canada, le Mexique et les États-Unis.

« Le Ballon Officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 26 est arrivé, et c’est une merveille ! Je suis heureux et fier de présenter la Trionda. Adidas a une fois de plus créé un ballon iconique pour la Coupe du Monde, avec un design qui incarne l’union et la passion des pays hôtes : le Canada, le Mexique et les États-Unis », a déclaré Gianni Infantino, président de la FIFA.

Un design unique

La Trionda se distingue par un mélange de rouge, vert et bleu, représentant respectivement les trois nations organisatrices. Sa structure innovante de quatre panneaux aux lignes fluides évoque les vagues inscrites dans son nom. Ces panneaux convergent vers un centre triangulaire symbolisant l’unité entre les pays hôtes.

On retrouve également des icônes spécifiques à chaque nation : la feuille d’érable pour le Canada, l’aigle pour le Mexique et l’étoile pour les États-Unis. Des détails dorés viennent parachever le design, rappelant le célèbre Trophée de la Coupe du Monde de la FIFA.

Une technologie de pointe

Comme lors des dernières éditions, le ballon officiel intègre la technologie de balle connectée. Équipé d’une puce de détection de mouvement de 500 Hz à la pointe de l’innovation, il enregistre chaque déplacement et transmet les données en temps réel au système d’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR).

Grâce à ce dispositif, les arbitres disposent d’informations plus précises et peuvent rendre leurs décisions plus rapidement, notamment lors des situations de hors-jeu.

La FIFA a dévoilé le jeudi 2 octobre 2025,le ballon officiel de la Coupe du Monde qui se tiendra l’an prochain dans trois pays d’Amérique du Nord.