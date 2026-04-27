Nicolas Jackson non retenu par le Bayern Munich : la réaction de son agent Diomansy Kamara

L’agent de Nicolas Jackson, Diomansy Kamara, s’est exprimé sur Instagram après l’annonce du Bayern Munich de ne pas lever l’option d’achat du joueur.



Selon lui, son protégé réalise une saison aboutie et reste pleinement concentré sur ses objectifs.



« Nicolas Jackson réalise une excellente saison. 28 matchs joués, 10 buts. Champion d'Afrique, champion d'Allemagne et aussi qualifié pour la finale de la coupe », a écrit Diomansy Kamara.



Il a également précisé que cette décision n’entame en rien la détermination du joueur : « Le Bayern Munich n’a pas souhaité lever l'option d'achat, et Nico reste concentré à 100% sur la demi-finale de la Ligue des champions contre le PSG, un moment très important pour lui et pour le club ».



Tout en saluant la dimension du club bavarois, Diomansy Kamara a insisté sur l’essentiel : «Le plus important est de remporter le maximum de trophées d'ici la fin de la saison. Le futur... qui peut le prédire ? Faites confiance au processus, tout est possible ».