Premier League : Manchester United domine Brentford et conforte sa troisième place

Victorieux le week-end dernier contre Chelsea (1-0), Manchester United a enchaîné en s’imposant ce lundi 28 avril face à Brentford (2-1). Avec ce 17e succès en Premier League le deuxième de suite, les Reds Devils ont conforté leur place sur le podium et comptent désormais trois unités d’avance sur Liverpool et Aston Villa.



Les Mancuniens auront l’occasion d’enchaîner ce dimanche avec la venue de Liverpool à Old Trafford pour prendre leurs distances au classement.