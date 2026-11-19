Les jeunes Ougandais ont démarré leur campagne dans le groupe B de la Coupe du monde U17 par un revers net 3-0 contre la Corée du Sud jeudi. Malgré une belle résistance et une première période cohérente sous la direction du coach Laryea Kingston, l'Ouganda a cédé très tôt sur une réalisation coréenne dès la 9ᵉ minute.



Les Sud-Coréens ont même pensé faire le break avant le repos, mais l'arbitre a invalidé leur deuxième but pour un hors-jeu. La reprise a tourné au cauchemar pour l'Ouganda avec un but contre son camp de Mbalire à la 50ᵉ minute, qui a mis la Corée du Sud à l'abri. Le réveil tardif et les tentatives ougandaises n'ont rien changé à l'issue du match, puisque l'attaquant Ji-woo a définitivement cloué le suspense à la 84ᵉ minute d'une frappe imparable.



Cette compétition marque la deuxième participation de l'Ouganda à un Mondial U17, un an après des débuts remarquables au Qatar en 2025 où l'équipe avait atteint les huitièmes de finale. Le défi consiste désormais à rééditer cette performance voire à bousculer la hiérarchie face aux grandes nations du groupe.



Pour relever ce challenge, le sélectionneur compte sur l'expérience de trois rescapés du tournoi de 2025, Adrian Mukwanga, Isima Magala et John Brian Owino, auteurs d'une prestation solide jeudi. L'autre attraction de l'effectif reste le milieu Owen Mukisa, véritable révélation des qualifications de la CAN U17 et de la zone CECAFA, où il s'est notamment illustré par un but face à la RD Congo.