Coupe du monde U20 : le Nigeria élimine l’Argentine et file en quarts

Le Nigeria a éliminé l’Argentine de sa propre Coupe du monde U20 en la dominant en huitième de finale (0-2). Robustes en défense, les Flying Eagles ont résisté aux assauts de l’Albiceleste avant de se montrer cliniques en attaque.



Le Nigeria réussit un exploit retentissant en éliminant le pays hôte sur ses terres et se qualifie pour les quarts de finale où il affrontera le vainqueur d'Equateur-Corée du Sud.



La Tunisie est tombée sur beaucoup plus forte qu’elle. Malgré leur envie, leur détermination et leur supériorité numérique, les « Aigles » de Carthage ont été éliminés en huitièmes de finale de la Coupe du monde U20 par le Brésil (4-1) mercredi et ne verront pas le prochain tour.



Programme des sélections africaines en 8es de finale



mercredi 31 mai



Brésil -Tunisie 2-1



Argentine - Nigeria 0-2



jeudi 1er juin



17h30 Gambie - Uruguay