Coupée lundi, l'internet mobile fonctionne à nouveau

Le ministre de la Communication des Télécommunications et du Numérique, Me Moussa Bocar Thiam avait coupé les données mobiles lundi, jour du vote de la proposition du report de l'élection présidentielle 2025. Depuis mardi soir, il a été constaté que l'accès à Internet mobile a été rétablie.



Cette décision radicale prise par Me Moussa Bocar Thiam avait été motivée par le "contexte de menace à l’ordre public".