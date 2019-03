Couplage des Locales et des Législatives : Valdiodio Ndiaye trouve l'idée pertinente

Émise par Me Aïssata Tall Sall, l'idée de dissoudre l'Assemblée nationale afin de coupler les élections législatives aux locales continue de susciter les débats. Et pour l'expert électoral Valdiodio Ndiaye, cette idée «pertinente» a déjà été soulevée en 2017.



«Au lendemain du scrutin de 2017 et après la décision du Conseil Constitutionnel de maintenir le mandat du Président Macky Sall à 7 ans, l'idée de coupler les élections locales et législatives a été agitée par certains qui pensaient que, pour une cohérence institutionnelle, il était pertinent d'envisager la dissolution de cette assemblée en 2019 et de les coupler avec les élections locales», indique-t-il sur Sud FM.



Valdiodio d'expliquer que ce couplage, s'il a lieu, va permettre, en dehors de la cohérence institutionnelle, de «remettre le pays au travail pour les années suivantes au travail..». Avant de conclure: «Ce qu'a dit Me Aïssata Tall Sall, au-delà de toute considération, me semble pertinent».