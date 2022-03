Coups et blessures volontaires: Mohamed Mbaye assène des coups de couteau à son employé

Mouhamed Mbaye a asséné plusieurs coups de couteau à Ousmane Diouf, après avoir menacé de mort El Hadji Malick Seck. Ce, parce qu’il aurait mal digéré la demande de démission de Ousmane Diouf. À en croire « L’Observateur », Mohamed Mbaye avait ordonné à la victime de quitter sur le coup son atelier, un ordre que son interlocuteur a assimilé à un manque de respect. C'est ainsi qu'une violente dispute éclate entre eux. Ousmane Diouf qui n’a pas décoléré est revenu à la charge le lendemain. Armé d'un couteau, son patron Mohamed Mbaye lui a asséné deux coups à la joue et sur le bras. Blessé, Ousmane Diouf a été acheminé à l'hôpital pour des soins.



À sa sortie de l'hôpital, il a déposé une plainte contre son ex-employeur pour « coups et blessures volontaires » en compagnie de son collègue El Hadj Malick Seck qui en a profité pour porter plainte aussi contre son patron.



Face au juge du tribunal d'instance de Dakar, hier mercredi, El Hadji Malick Seck a révélé que son employeur ne cessait de proférer des menaces de mort à son encontre pour l'obliger à quitter l'atelier. « J'ai peur de recevoir des coups de couteau comme mon ami Ousmane Diouf, raison pour laquelle j'ai saisi la justice », a-t-il déclaré.



De son côté, Ousmane Diouf a affirmé avoir reçu deux coups de couteau de la part de son employeur. Des propos confortés par le témoin Moustapha Guèye. « Mohamed Mbaye est de nature agressive et sadique. Il s'en prend à toutes les personnes qui travaillent dans le garage. Je confirme qu'il était armé et a administré deux coups de couteau à Ousmane Diouf sans raison, car celui-ci était venu récupérer ses bagages ». Entendu par le juge, Mouhamed Mbaye a nié les accusations, car selon lui, c'est le plaignant qui lui a infligé des blessures au niveau de sa jambe en lui administrant coup à l'aide d'une barre de fer.



Considérant que les faits sont constants, le parquet a requis 6 mois ferme. Finalement, le tribunal a relaxé le prévenu du délit de menace de mort, mais l'a déclaré coupable des faits de coups et blessures volontaires en la personne d'Ousmane Diouf. Il a été condamné à 6 mois dont 1 mois de prison ferme. Il devra payer 300.000 francs au plaignant en guise de dommages et intérêts.