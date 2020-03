Coups et blessures volontaires: le DG de l'APS Thierno Birahim Fall libéré après plus de 24 heures de garde à vue

Le directeur général de l’Agence de presse sénégalaise (Aps), Thierno Birahim Fall, a été libéré hier vers 16 h par les hommes en bleu de la Brigade de recherches de la gendarmerie de Colobane. Thierno Birahim Fall aura passé plus de 24 h dans les locaux de la gendarmerie en position de garde à vue. En fait le patron de l’APS ne doit s’en prendre qu’à lui-même puisqu’il avait refusé de répondre à la convocation des hommes en bleu dans l’affaire de coups et blessures volontaires l’opposant à deux de ses employées (Yaye Fatou Diagne et Fatou Diop) qui avaient porté plainte contre lui.



Les deux employées lui reprochaient aussi « un licenciement abusif ». Seulement voilà : maintes fois convoqué, le patron de l’APS, se sentant peut-être protégé par le couple présidentiel dont il est très proche, n’a jamais senti le devoir citoyen de déférer à la convocation des pandores. Il aurait eu l’intention selon nos sources d’envoyer une lettre de réponse à sa convocation aux hommes en bleu.



Une extrême humiliation pour le commandant Mbengue et ses hommes de la Section de recherches de Colobane. Il sera finalement cueilli ce lundi vers 10h pour être placé immédiatement en position de garde à vue jusqu’à hier vers 16h. Thierno Birahim Fall sera prié après avoir longuement été cuisiné de se mettre à la disposition de la justice. Un précédent dangereux car, désormais, ce sont tous les employeurs du pays qui sont en danger puisqu’il suffira d’une simple plainte de leurs employés pour qu’ils se retrouvent en garde-à-vue !



Le Témoin