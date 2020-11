Coups et blessures volontaires sur mineur: une enseignante éborgne son élève et se retrouve à la barre

Depuis toujours en Afrique, l'enseignant alliait la carotte et la chicote pour permettre à l'enfant de capter les enseignements. Rares sont les cadres d'aujourd'hui dans ce pays qui ne sont pas passés par cette phase douloureuse de leur vie scolaire. Cependant avec l'évolution du monde et la prolifération d'organismes qui luttent contre la maltraitance des enfants, l'État a changé de fusil d'épaule pour ratifier et interdire le châtiment corporel à l'école. C'est pourquoi l'attitude de l'enseignante Maguette Cisse est incompréhensible d'autant selon son directeur d'école, elle a signé un document dans ce sens.



A la barre, le jeune M.A.D a expliqué devant la barre du tribunal que ce jour, sa maîtresse leur avait demandé d'écrire sur les ardoises. Or lui n'avait pas de craies. Lorsqu'il s'est penché sur la table pour ouvrir son sac afin d'y chercher de la craie, il reçoit la chicote du côté de son oeil gauche. Face à la douleur lancinante de son oeil, l'enfant se met à pleurer. Paniquée, l'enseignante se tourne vers son directeur absent, c'est son adjoint et une autre de ses collègues qui l'ont rassurée. Cependant, une fois chez lui, la douleur ne cesse d'augmenter. Au réveil, Papa Mamadou Dème, le papa, voit l'œil de son enfant enfler. Il décide alors de l'amener à l'hôpital. On lui prescrit une ordonnance pour baisser la température du corps qui était élevé.



Mise au parfum, Maguette Cissé s'est rendue chez la victime pour non seulement s'enquérir de l'état de santé de l'élève mais aussi rembourser l'ordonnance. D'ailleurs le père de la victime soutiendra que la prévenue a entièrement pris en charge tous les frais inhérents aux ordonnances et aux opérations à l'hôpital Le Dantec.



Revenant sur les faits qui lui ont valu de comparaitre devant la barre du tribunal de Pikine - Guediawaye, Maguette Cissé soutient que les faits datent du 22 novembre 2018. "Ce jour, on faisait un exercice sur les ardoises. L'enfant est assis à la première table au milieu de trois élèves, en face du tableau. Lorsque je frappais sur la table pour indiquer aux élèves de lever les ardoises. C'est à ce moment que la chicote a touché l'œil de l'enfant. Je n'y avais pas prêté attention. C'est lorsque je me suis retourné pour écrire au tableau que j'ai entendu des pleurs. Je lui ai demandé le pourquoi des pleurs et il m'a dit que la cravache avait touché son oeil gauche. C'était un accident involontaire de ma part" a-t-elle déclaré à la barre.



Madame le procureur a cependant remarqué que l'enfant a été constant depuis le début de l'enquête préliminaire. " Il a décrit les circonstances dans lesquelles les faits se sont déroulés ce, depuis l'enquête au niveau de la police en passant par celle du procureur et aujourd'hui devant la barre" a observé le maitre des poursuites qui s'est par la suite rapporté à la décision du tribunal.



L'avocate de la défense croit que ces faits sont récurrents en milieu scolaire. "N'ayant pas de craies, il s'est baissé pour ramasser une craie et c'est en se relevant qu'elle l'a blessé. L'enfant a subi deux opérations aux frais de ma cliente. Le problème est survenu lorsque la belle-mère de la prévenue est décédée, elle n'a pu assister le rendez-vous du petit. Son papa a cru qu'elle l'avait délaissée et s'est précipité de porter plainte. Personne ne blesse volontairement un enfant. Tout le quartier voulait venir pour témoigner du caractère très cordial de l'enseignante. Mais le témoignage de son directeur en dit long..." a-t-elle plaidé.



L'affaire a été mise en délibéré pour être vidée le 8 décembre prochain.